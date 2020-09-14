عقب فشل مايكروسوفت.. أوراكل تفوز بصفقة تيك توك بالولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، نجاح شركة أوراكل الأمريكية في اتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن شركة بيت دانس المالكة لتطبيق تيك توك استطاعت اتمام الاتفاق مع شركة أوراكل الأمريكية، حيث رفضت عرض شركة مايكروسوفت للاستحواذ على التطبيق.
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم الإثنين، رفض عملاق الفيديو الصيني تيك توك عرضها لشراء الشركة في الولايات المتحدة، قبل أسبوع من وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن تيك توك أخبرتها برفضها لبيع التطبيق في الولايات المتحدة إليها.
وتهدد إدارة ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة منتصف سبتمبر، حيث طالبت من بيت دانس بيع التطبيق، وسط دعوات بتهديده للأمن القومي الأمريكي.
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