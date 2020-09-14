لبنان.. مقتل 3 عسكريين في عملية استهدفت أحد الإرهابيين

أعلن الجيش اللبناني، مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخر، خلال عملية مداهمة لمنزل أحد الإرهابيين، في مدينة طرابلس، شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش، إن دورية من مديرية المخابرات تعرضت لإطلاق نار وهجوم بقنبلة، أثناء مداهمة منزل أحد الإرهابيين المطلوبين. وأوضح الجيش أنه يواصل ملاحقة المعتدين.

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