سوجا.. مساعد آبي يقترب من تولي المنصب الأهم في اليابان

ترجح غالبية الاستطلاعات فوز يوشيهيدي سوجا، الذي شغل منصب مساعد رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بانتخابات الحزب الحاكم اليوم الإثنين، ما يؤهله لرئاسة وزراء البلاد.

ووفقا لوكالة رويترز، يرجح حصول سوجا، البالغ من العمر 71 عاما، على الغالبية من الأصوات في الحزب الحاكم، ما يجعله رئيس وزراء للبلاد.

ومن المؤكد أن الفائز في سباق الحزب الليبرالي الديمقراطي سيتم انتخابه رئيسا للوزراء في تصويت برلماني يوم الأربعاء المقبل بسبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس النواب. وسيكمل فترة ولاية آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر 2021.

وقال آبي ، أطول رئيس وزراء لليابان، الشهر الماضي إنه سيستقيل بسبب مشاكل صحية، منهيا فترة قرابة ثماني سنوات في المنصب.

وصرح سوجا أنه سيستمر في اتباع السياسة التي قام بها آبي خلال فترة حكمه، وخاصة في التعامل مع وباء كورونا المستجد، والسياسة النقدية وغيرها من الأمور.