اليوم.. بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد

يبدأ القضاء السويسري، اليوم الإثنين، محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد، فيما يتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتعتبر هذه القضية من أعقد وأكثر القضايا الرياضية في العالم، حيث هزت العالم أجمع، وكرة القدم والاتحاد الدولي.

وتتهم النيابة السويسرية، رجل الأعمال القطري ورئيس بي إن سبورتس وباريس سان جيرمان، بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعم حصوله على حقوق البث للبطولتين.

ووجهت النيابة تهمة جديدة له وهي الإدارة غير النزيهة، حيث تتهمه بأنه حرض فالك على الحصول على هذه المميزات.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية أواخر أكتوبر القادم.