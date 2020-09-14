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الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في الهند، أكثر من 1.1 ألف وفاة، ونحو 95 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بـ94372 حالة وأصبحت 4754356 إصابة بما فيها 3702595 حالة شفاء و973175 حالة نشطة.

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وكانت السلطات الصحية الهندية، رصدت خلال آخر 24 ساعة 1114 حالة وفاة جراء الجائحة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 78586 حالة وفاة.

 

وأعلنت الهند منذ بداية الشهر الجاري، تسجيل سلسلة قفزات غير مسبوقة عالميا في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي وصعدت إلى المرتبة الثانية في قائمة أكبر بؤر الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.

 

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