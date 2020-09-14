إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 28.9 مليون حالة

وبحسب إحصاء وكالة "رويترز" تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و501313 إصابة و193755 وفاة.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و754356 إصابة و78586 حالة وفاة.

Advertisements

وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و330455 إصابة و131625 حالة وفاة وهو ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و062811 حالة و18578 حالة وفاة.