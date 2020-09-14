خلفا لـ شينزو آبي.. يوشيهيدي سوجا يفوز برئاسة الحزب الحاكم في اليابان

أعلن الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، انتخابه كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا رئيسا له خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، تم انتخاب سوجا زعيما للحزب الحاكم في اليابان، مما يضمن له عمليا أن يصبح رئيسا للوزراء، خاصة أن الحزب يسيطر على مجلس النواب.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بمجرد أن يختار الليبرالي الديمقراطي الحاكم زعيمه الجديد، سيكون هناك تصويت آخر الأربعاء المقبل في البرلمان لاختيار رئيس الوزراء، حيث من المؤكد أن رئيس الحزب سيتولى رئاسة الوزراء بسبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم في مجلس النواب.

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وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعلن استقالته في أواخر أغسطس الماضي، بسبب مشاكل صحية.

ويعتبر سوجا الحليف الدائم لـ آبي، وشغل منصب أمين مجلس الوزراء لإدارة آبي بأكملها.

وحتى وقت قريب، لم يكن سوجا مرشحًا بقوة ليكون رئيس الوزراء القادم، لكنه سرعان ما حصل على تأييد آبي وتارو آسو، حليف مقرب آخر ونائب رئيس الوزراء، في بعض المناورات السياسية المحمومة، وهذا يجعل من سوجا "مرشح الاستمرارية" لإدارة رئيس الوزراء.