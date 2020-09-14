قبرص: معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تطور إيجابي لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الاثنين،عن ترحيبها بمعاهدة السلام التي أبرمتها البحرين مع إسرائيل.

ووصفت الخارجية القبرصية المعاهدة تطور إيجابي مهم نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".