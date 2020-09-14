نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخص وفقدأن آخر جراء انهيار بمنجم فحم في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بمقتل شخص واحد بانهيار التربة بمنجم للفحم في منطقة كوزباس بمقاطعة كيميروفو الروسي صباح الاثنين.

وأعلنت السلطات الروسية، أنهتم إجلاء 87 شخصا، كما فقد الاتصال بشخص واحد حسب المعلومات الأولية.

ونقلت وكالة تاس، عن مصدر في هيئات الطوارئ الإقليمية، أن انهيار التربة حدث في قاع منجم تشيرتينسكايا - كوكسوفايا في منطقة بيلوفو بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وأضاف المصدر، أن الانهيار تسبب بمقتل شخص وفقدان الاتصال بآخر، وتم إجلاء 87 شخصا.

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وكشف المصدر، أنه كان يوجد تحت الأرض، عند وقوع الانهيار 95 شخصا. وبقي تحت الأرض 6 من العاملين، مهمتهم الحفاظ على عمل الأقسام الأساسية.

وتابع أن العمل مستمر في المنجم للعثور على العامل المفقود. وأوضح أن "31 شخصا و 7 قطع من المعدات الهندسية يعملون هناك".

ووفقا لوزارة صناعة الفحم في مقاطعة كيميروفو، تم تعليق استخراج الفحم وحفر الأنفاق في مؤسسات إنتاج الفحم بشكل مؤقت في المنطقة، حتى يتم تحديد أسباب الحادث.