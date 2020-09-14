وحصل سوجا على 377 صوتًا، بينما حصل منافسوه - وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية اليابانى السابق فوميو كيشيدا - على 68 و89 صوتًا على التوالي.
وكان يوشيهيدا سوجا (71 عامًا) طوال فترة رئاسة الوزراء لآبى، أقرب مستشاريه والمقربين منه وشغل منصب الأمين العام للحكومة - لكنه فضل البقاء فى الخلفية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحزب الحاكم فى اليابان ينتخب يوشيهيدا سوجا خلفا لشينزو آبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.