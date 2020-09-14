أعلنت السلطات اليابانية، انتخاب الأمين العام للحكومة، يوشيهيدى سوجا، زعيما للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان، فى تصويت للحزب اليوم الإثنين، ما سيخوله لشغل منصب رئيس الوزراء.





وحصل سوجا على 377 صوتًا، بينما حصل منافسوه - وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية اليابانى السابق فوميو كيشيدا - على 68 و89 صوتًا على التوالي. وكان يوشيهيدا سوجا (71 عامًا) طوال فترة رئاسة الوزراء لآبى، أقرب مستشاريه والمقربين منه وشغل منصب الأمين العام للحكومة - لكنه فضل البقاء فى الخلفية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحزب الحاكم فى اليابان ينتخب يوشيهيدا سوجا خلفا لشينزو آبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.