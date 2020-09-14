روسيا: أسطولنا يراقب المدمرة الأمريكية روس في بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، أن أسطول البلطيق الروسي يراقب تحركات المدمرة الأمريكية "روس" الحاملة لصواريخ موجهة، والتي دخلت مياه بحر البلطيق في 13 سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "تراقب قوات ووسائل أسطول البلطيق باستمرار، تحركات المدمرة روس، المختصة بالدفاع الصاروخي والتابعة للبحرية الأمريكية، التي دخلت بحر البلطيق في 13 سبتمبر 2020".

وفي 7 سبتمبر، دخلت مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول الناتو، بقيادة المدمرة "روس"، إلى مياه بحر بارنتس، حيث قامت قوات الأسطول الشمالي الروسي بمراقبتها ومتابعة تحركاتها.

والعام الماضي، اتهم الأسطول الروسي سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها.