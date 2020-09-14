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رئيس أكبر شركة أدوية في أمريكا يعلن مفاجأة كبيرةعن لقاح كورونا

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أكد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة أدوية في أمريكا إنه يعتقد أن لقاح كوفيد 19 قد يكون جاهزًا للموافقة عليه في أقرب وقت في الشهر المقبل، وللتوزيع بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ومقرها نيويورك ، لـ محطة CBS صباح الأحد إنه "متفائل".

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وأضاف أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة أن يعرف علماءه بحلول نهاية أكتوبر المقبل ما إذا كان لقاحهم فعالًا، وأنه بمجرد إعطاء الضوء الأخضر، يمكن إنتاج الجرعات بسرعة.

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وتابع: "لدينا فرصة جيدة لأن نعرف ما إذا كان المنتج سيعمل بحلول نهاية أكتوبر المقبل".

واستطرد: بعد ذلك، بطبيعة الحال، فإن مهمة المنظم هي إصدار ترخيص أم لا.

وسُئل بورلا عما إذا كان يتعين على الأمريكيين الانتظار حتى عام 2021 للحصول على لقاحهم.

وأجاب: "لا أعرف ما إذا كان عليهم الانتظار حتى عام 2021، لأنه، كما قلت، لدينا فرصة جيدة لمعرفة ما إذا كان المنتج يعمل بحلول نهاية أكتوبر".

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