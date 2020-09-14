نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير: الإمارات تقدم المساعدات الطبية والإغاثية لدول العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن طائرات المساعدات الإماراتية، وصلت إلى كل أنحاء المعمورة، كما شكل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية عاملا حاسما في تسريع عملية الاستجابة الدولية لمكافحة انتشار الفيروس.
وشملت المساعدات، إعادة رعايا الكثير من الدول الشقيقة والصديقة العالقين خارج أوطانهم أيضا، إذ أتاحت لهم فرصة الرجوع إلى بلادهم سالمين.
وقد استضافت دولة الإمارات، مجموعة منهم في مدينة الإمارات الإنسانية، ووفرت للمرضى منهم الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت أزمة "كوفيد 19"، عكست قيم الخير والتعاضد الراسخة في المجتمع الإماراتي الذي بادر بجميع مكوناته من مواطنين ومقيمين للمشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية الداعمة للمتضررين من الأزمة على النطاق المحلي والدولي أيضا.
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