الارشيف / أخبار عالمية

قوة عراقية خاصة تنفذ عملية إنزال جوي في محافظة ميسان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة عراقية خاصة تنفذ عملية إنزال جوي في محافظة ميسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت خلية الإعلام الأمني بالعراق، إن قوة خاصة قامت بعملية إنزال جوي في محافظة ميسان وتلقي القبض على شخصين متهمين بالإرهاب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، القضاء على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" على يد قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل شمالي العراق.

 

Advertisements

وأكد بيان للخلية القضاء على 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم خلال اشتباك وقع بعد إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية مؤكدة.

 

وأضاف البيان أن "العملية استهدفت مقرا لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قوة عراقية خاصة تنفذ عملية إنزال جوي في محافظة ميسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا