خوفا من الأزمة .. 5 رؤساء حكومة سابقين في بريطانيا يرفضون خطة جونسون للخروج

واعترفت الحكومة بأن مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة قد ينتهك القانون الدولي، لكنها أصرت على أنه "حاسم" لضمان الوصول غير المقيد للبضائع من أيرلندا الشمالية إلى بقية المملكة المتحدة، وفقا لتقرير نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني

اقرأ ايضا



لكن التشريع المقترح أثار عاصفة من الغضب في كل من وستمنستر وبروكسل بشأن خطة منح الوزراء سلطة تغيير العناصر الرئيسية لاتفاقية الانسحاب البريطانية، التي وقعها رئيس الوزراء بوريس جونسون رسميًا في يناير.