برلين: مختبرات في السويد وفرنسا تؤكد تسميم معارض بوتين بـ نوفيتشوك

وأكد مختبر عسكري ألماني في وقت سابق وجود المادة في عينات من دم ومعدة المعارض الروسي الاشهر للرئيس فلاديمير بوتين.
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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، يوم الإثنين، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت أيضًا عينات وتتخذ خطوات لفحصها في مختبراتها المرجعية.
وأصيب نافالني بالمرض على متن رحلة داخلية روسية في 20 أغسطس، وتم نقله إلى ألمانيا بعد يومين، حيث تلقى العلاج منذ ذلك الحين.
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