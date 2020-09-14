نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يعلن وفاة عسكري رابع إثر المداهمة الأمنية في طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الجيش اللبناني، من تصفية زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت 3 عسكريين لدى قيام دورية لمخابرات الجيش بعملية مداهمة شمالي البلاد، فيما توفي عسكري رابع لاحقا متأثرا بجراحه.

وأصدر الجيش اللبناني، بيانًا قال فيه إن وحداته "طاردت الخلية الإرهابية التي فرت باتجاه محلة ​رشعين​ – طريق بنحي عند ​الساعة​ 3.30 فجرا، وعمدت إلى تطويق المحلة المذكورة حيث اختبأ الإرهابيون".

Advertisements

وأضاف الجيش اللبناني، أنه خلال العملية أقدم رأس الخلية الإرهابي خالد التلاوي "على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي رد عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور"، فيما تجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية الآخرين لتوقيفهم.

وذكر الجيش اللبناني، وفاة عسكري متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء مداهمة الجيش منزل إرهابي مطلوب شمالي البلاد مساء الأحد، في عملية أدت إلى مقتل 3 عسكريين آخرين.