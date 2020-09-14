إدانة أوروبية "شديدة اللهجة" لإعدام المصارع الإيراني

ضم الاتحاد الأوروبي صوته، يوم الاثنين، للأصوات المنددة بإعدام إيران للمصارع نويد أفكاري الذي أدين بقتل موظف حكومي، خلال تظاهرات ضد الحكومة في جنوب البلاد عام 2018.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين عملية الإعدام هذه بأشد العبارات".
ونقلت "فرانس برس" عن ستانو قوله "حقوق الإنسان تبقى عنصرا أساسيا في انخراطنا مع إيران. سنستمر في التواصل مع السلطات الإيرانية بشأن هذه المسألة (...) إضافة إلى القضايا المنفصلة المشابهة لعملية الإعدام الأخيرة هذه".
وأكد المسؤول الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات بدون استثناء".
وتابع "هذه عقوبة وحشية وتفتقد للإنسانية ولا تحمل أي تأثيرات رادعة وتمثّل إلغاء غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية".
ورأت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن "الاعدام السري" لأفكاري السبت يمثل "مهزلة مروعة للعدالة تحتاج إلى تحرك دولي فوري".
كما دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عملية الإعدام التي اعتبرها "وحشية".
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