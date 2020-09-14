الصحة العالمية: الشهران المقبلان أكثر قسوة مع ارتفاع وفيات كورونا

وبحسب منظمة الصحة، فأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد شهدت تسجيل رقم قياسى جديد.
وأفادت منظمة الصحة، بأنه تم تسجيل 307 آلاف و930 حالة إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرت مساء الأحد.
وهذا الرقم يزيد بحوالى ألف حالة عن آخر أعلى رقم قياسى يومى والمسجل قبل أسبوع.
كما توفى أكثر من 917 ألف شخص بسبب كوفيد-19، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وشهد يوم الأحد تسجيل نحو 5500 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
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