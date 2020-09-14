ان شاء الله خيرًا.. أديب يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا

التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، اليوم الاثنين الرئيس، ميشال عون، في قصر بعبدا.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، أعلن رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، في تصريح له من قصر بعبدا: أنه "التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمزيد من التشاور، وقال: "انشاءالله خيرًا".

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية، عن مصادر خاصة، أن الرئيس المكلف ناقش مع الرئيس عون تصورا حكوميا أعده وتم ذلك خلال الاجتماع المطول و"حتى الساعة الأمور لا تزال مجمدة".

وأوضحت مصادر لبنانية أن أديب لم يقدم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني.

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وفي سياق المتصل، أعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رفض حركة "أمل" التي يتزعمها الانضمام إلى حكومة جديدة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وفي بيان لحركة أمل المتحالفة مع حزب الله، رفضت الحركة طريقة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب.

وقالت أمل، إن أديب لم يقم بالتفاوض من أجل حكومته، داعيا إلى رفض المشاركة فيها.