روسيا ترسل للأمم المتحدة بيانات حول وقف أوكرانيا ضخ المياه إلى القرم

أعلنت ناتاليا بوكلونسكايا، نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما اليوم / الاثنين/ إنها أرسلت إلى الأمم المتحدة بيانات تتعلق بقطع أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن شبه جزيرة القرم .

وقالت بوكلونسكايا، التي تمثل جمهورية القرم في مجلس النواب بالبرلمان الروسي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "ردا على اقتراح مكتب الأمم المتحدة، بشأن تقديم معلومات إضافية حول مسألة حصول القرم على المياه، قمت من جانبي بجمع المواد ذات الصلة وأرسلتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت".

وأضافت " تحتوي المواد المذكورة، على معلومات حول الإجراءات غير القانونية من جانب سلطات أوكرانيا العضو في الأمم المتحدة، والتي حرمت عمدا الملايين من الحق المشروع في الحصول على مياه الشرب، مما يخلق تهديدا حقيقيا لحياة وصحة سكان شبه الجزيرة، فضلا عن إلحاق الضرر بالبيئة في هذا الجزء من جنوب شرق أوروبا".

يذكر أن مشكلة توفير المياه للسكان ولري الأراضي في القرم ظهرت عام 2014، عندما قطعت أوكرانيا من جانب واحد، المياه الواردة عبر قناة شمال القرم من مقاطعة خيرسون الأوكرانية إلى شبه الجزيرة.