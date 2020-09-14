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مقتل تركي وإصابة آخر في هجوم شمالي سوريا

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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل أحد عناصر القوات التركية وإصابة آخر في هجوم استهدف سيارتهما شمالي سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول"، إنه عند ساعات الصباح الأولى، تعرضت السيارة التي كان يقودها فريق الهلال الأحمر، المكون من 3 عناصر، لهجوم من قبل أشخاص ملثمين في مركبتين. 

وأسفر الهجوم عن مقتل عنصر من الفريق وإصابة آخر.

وقال رئيس الهلال الأحمر كرم كينيك إنه "سيتم القبض على المهاجمين في أسرع وقت ممكن".

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