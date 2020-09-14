نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات بالسجن 5 سنوات.. استئناف محاكمة القطري ناصر الخليفي بسويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي على أن تستأنف بعد الظهر، مشيرا إلى أن الخليفي والمتهمون معه قد تصدر بحقهم أحكاما بالسجن لـ 5 سنوات.

وقد أفادت قناة العربية، في خبر لها، لأن محاكمة الخليفي بفضائح فساد في سويسرا قد تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

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وامتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، فى وقت سابق، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيونى، وواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.