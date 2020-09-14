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الخارجية الإيرانية تستدعى السفير الألمانى فى طهران

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بسنت فاروق 2020-09-14 13:19 0 تبليغ

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واعتبر مدير عام دائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الإيرانية، العمل الدبلوماسى الخارج عن الأعراف الدبلوماسية للسفارة الألمانية فى طهران تدخلاً فى الشؤون الداخلية لإيران، وأدانه بشدة.

وكانت السلطات الإيرانية، قد نفذت حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى، بعد اتهامه بقتل حسين تركمان، ضابط أمن إمدادات المياه فى شيراز.

وطبقاً لمحامى أفكارى، فإن الوثيقة الوحيدة التى استندت إليها المحكمة فى قرارها بالإعدام هى اعترافات تم العثور عليها تحت وطأة التعذيب، حسبما نقلت "إيران انترناشونال".

 

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