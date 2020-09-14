وجهًا لوجه.. الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان قمة في ألمانيا وسط مخاوف من عقبات محتملة

لقد تم بالفعل تحقيق التوقعات بشأن القمة، وكان من المفترض أن يكون لقاءً وجهًا لوجه في لايبزيغ بألمانيا بين الرئيس الصيني شي جين بينج و 27 من قادة الاتحاد الأوروبي.
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وبسبب مخاوف فيروس كورونا، فقد تحولت الآن إلى محادثات افتراضية ومضغوطة بين شي فقط وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.
ولا يزال الجانبان يأملان في التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن صفقة تمنح استثمارات أكبر في أسواق كل منهما والوصول إليها.
لكن كما أشار رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل خلال المحادثات السابقة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يونيو، هناك مجالات رئيسية لا تتفق عليها القوتان العالميتان.
وأشار إلى المخاوف الأوروبية بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان وتغير المناخ والهجمات الإلكترونية.
وفي الواقع، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن محادثات يوم الاثنين قد تسفر عن اتفاق متواضع فقط في الوقت الحالي بشأن حماية التسميات الغذائية الإقليمية على منتجات مثل الويسكي الأيرلندي ومعجون الفاصوليا الصينية.
وقال "ما هو على المحك هنا هو أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين ليست في وضع رائع حقًا في الوقت الحالي".
وتقول جانكا أويرتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي لمعهد سياسة العلاقات الخارجية، "إن الوضع في هونج كونج ، والوضع في شينجيانغ ، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي لم يتحسن على مدى السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى كوفيد 19- قد خلق الكثير من القلق في أوروبا بشأن العلاقة المستقبلية مع الصين ".
إنها تشير إلى المخاوف الأوروبية بشأن معاملة الصين لأقلية الأويجور، وسياساتها تجاه هونج كونج، بما في ذلك قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل.
وعلى الجانب الاقتصادي، تريد أوروبا وصولًا أكبر إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتزامات بشأن تغير المناخ من بكين.
وتشكل التوترات بين الولايات المتحدة والصين أيضًا جزءًا من خلفية المحادثات.
ويقول مراقبون إن الصين، ردًا على ذلك، تسعى إلى إقامة علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي بينما تخشى أوروبا أن تصبح ساحة معركة للحكومات الأمريكية والصينية.
ويقول أويرتيل إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستضع نائب الرئيس السابق جو بايدن ضد الرئيس دونالد ترامب، ستؤثر على الخطوات التالية لبكين وبروكسل.
وقالت: "في ظل رئاسة ترامب، فإن آفاق التعاون والتنسيق عبر الأطلسي بشأن الصين ليست جيدة، بسبب الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب حتى الآن مع حلفائها".
وعلى النقيض من ذلك، كما تقول، قد تتعاون بروكسل وواشنطن بشكل أوثق في الرد على الصين في ظل رئاسة بايدن.
وفي الوقت الحالي، يقول الخبراء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع الصين - سواء كانت ستتبنى نهجًا أكثر صرامة أو ليونة للمضي قدمًا.
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