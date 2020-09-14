وجهًا لوجه.. الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان قمة في ألمانيا وسط مخاوف من عقبات محتملة

يجري الاتحاد الأوروبي والصين محادثات يوم الاثنين على أمل إبرام اتفاق تجاري واستثماري بحلول نهاية العام الجاري، وتشكل العديد من القضايا عقبات محتملة، على الرغم من ذلك، من مخاوف حقوق الإنسان والمناخ إلى نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

لقد تم بالفعل تحقيق التوقعات بشأن القمة، وكان من المفترض أن يكون لقاءً وجهًا لوجه في لايبزيغ بألمانيا بين الرئيس الصيني شي جين بينج و 27 من قادة الاتحاد الأوروبي.

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وبسبب مخاوف فيروس كورونا، فقد تحولت الآن إلى محادثات افتراضية ومضغوطة بين شي فقط وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

ولا يزال الجانبان يأملان في التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن صفقة تمنح استثمارات أكبر في أسواق كل منهما والوصول إليها.

لكن كما أشار رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل خلال المحادثات السابقة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يونيو، هناك مجالات رئيسية لا تتفق عليها القوتان العالميتان.

وأشار إلى المخاوف الأوروبية بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان وتغير المناخ والهجمات الإلكترونية.

وفي الواقع، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن محادثات يوم الاثنين قد تسفر عن اتفاق متواضع فقط في الوقت الحالي بشأن حماية التسميات الغذائية الإقليمية على منتجات مثل الويسكي الأيرلندي ومعجون الفاصوليا الصينية.

وقال "ما هو على المحك هنا هو أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين ليست في وضع رائع حقًا في الوقت الحالي".

وتقول جانكا أويرتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي لمعهد سياسة العلاقات الخارجية، "إن الوضع في هونج كونج ، والوضع في شينجيانغ ، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي لم يتحسن على مدى السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى كوفيد 19- قد خلق الكثير من القلق في أوروبا بشأن العلاقة المستقبلية مع الصين ".

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إنها تشير إلى المخاوف الأوروبية بشأن معاملة الصين لأقلية الأويجور، وسياساتها تجاه هونج كونج، بما في ذلك قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل.

وعلى الجانب الاقتصادي، تريد أوروبا وصولًا أكبر إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتزامات بشأن تغير المناخ من بكين.