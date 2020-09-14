كوريا الجنوبية ترحب بتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

رحبت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بالاتفاقية التي وقعت بين مملكة البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقالت وزارة الخارجية في بيان (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني): "إن الحكومة الكورية الجنوبية ترحب باتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، ونتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة".
وانضمت البحرين يوم الجمعة الماضية إلى الإمارات العربية المتحدة بإعلانها عن أنها ستوقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بموجب اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد توصلت الإمارات إلى الاتفاق المذكور مع اسرائيل في الشهر الماضي.
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