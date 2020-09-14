أخبار اليمن : العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاء

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العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم عشر غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. العدوان يشن 10 غارات على الامانة ومحافظة صنعاءشن طيران العدوان السعودي اليوم عشر غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين منشأة مشروع صندوق النظافة في منطقة عطان، وشن غارة على مطار صنعاء الدولي, وأفاد المصدر بأن الطيران المُعادي شن خمس غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان، وغارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

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