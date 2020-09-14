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وزير التخطيط العراقي يستعرض مع سفير مصر ببغداد استعدادات عقد اللجنة العليا المشتركة

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استعرض وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم مع سفير مصر ببغداد علاء الدين عبدالمنعم الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم.

وقال الوزير العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم /الاثنين/ - "إنه تسلّم دعوة رسمية من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد لزيارة القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين".

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة العشوائيات وحل أزمة السكن واحتواء البطالة من خلال الشروع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.

وتناول اللقاء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة الثلاثية الأخيرة بين مصر والعراق والأردن، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التنسيقي الثلاثي الذي يرأسه عن الجانب العراقي وزير التخطيط، ويضم في عضويته عددا من الوزراء، ومشروع الربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدان الثلاثة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالنفط والغاز.

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