حظر السلاح على ليبيا وقضية نافالني.. محور اتصال هاتفي بين ماكرون وبوتين

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، دعا ماكرون الرئيس الروسي إلى تطبيق مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا
وبدوره، أكد الرئيس الروسي لماكرون أن الاتهامات الموجهة لموسكو بشأن نافالني لا أساس لها من الصحة ووصفها بأنها "غير لائقة".
وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري وإدخال نافالني إلى مركز العناية المركزة في مدينة أومسك، قبل نقله للعلاج إلى عيادة" شاريتيه" في برلين.
وقالت السلطات الألمانية أن المعارض تعرض لمحاولة تسميم بمادة كيميائية محظورة دوليا، بينما نفت موسكو وجود أي إدلة طبية على تسميم نافالني، معتبرة اتهامات الدول الغربية لها استفزازا وذريعة مختلقة لتصعيد الضغط وتشديد العقوبات ضد روسيا.
كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هناك احتمالا قويا لأن يكون "تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني، قد جاء بأمر من كبار المسؤولين في موسكو.
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