الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في قصف بمأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شمال غربي محافظة مأرب؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل 35 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش شرق صنعاء.

هذا، وقد بحث وزير للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، مع أطراف إماراتية، وبحرينية، ويمنية آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني.

يشار إلى أن الجبير كان أكد قبل أيام، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، مشددًا على أن هذه الآلية تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.