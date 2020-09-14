نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “واتساب” whats App وحيل جديدة للنصب بالمكالمات الصوتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة “واتساب” whats App منصة التراسل الفوري الأشهر والأكثر انتشاراً حول العالم تستعد إلي طرح 5 مميزات استثنائية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة .وقد أشار “ تمايز نيوز ناو ” من خلال تقرير له على أن من تفاصيل تلك المميزات الاستثنائية الجديدة وأبرزها على الإطلاق ميزة تقنيه “الإغلاق المباح “وذلك وفقاً لما ذكره الموقع .

كما أشار الموقع إلى أن من ضمن المميزات العديدة التي تقوم بطرحها منصة التراسل الفوري whats App تقنيات جديدة تسهل إجراء مكالمات الفيديو “video call” كما يتم إضافة أدوات أخري تقدم حلولاً شاملة لاحتياطات الاتصال من خلال البرنامج الأكثر انتشاراً ” واتساب “, ومن المقرر أن تكون تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية بعد عمل تحديثات رسمية لتطبيقها عبر نظامي التشغيل اند رويد وآي أو آس ” IOS” وذلك من خلال طرح “واتساب”whats App.

“واتساب” whats App و 5 مميزات استثنائيه جديدة

قد قامت منصة واتساب بإضافة وتحديث خمس مميزات جديده للبرنامج الأشهر على الإطلاق وسنقوم بعضها سويا على النحو التالي :

1– زيادة الحد.

أكدت “واتساب” whats App على أنها ستعمل علي زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية , حيث يمكن حالياً انضمام 8 مشاركين في مكالمات جماعيه أو فيديو كول في آن واحد بدلا من 4 مكالمات أو فيديو كول .

2 -تعطيل الانتشار.

سيقوم برنامج“واتساب” whats App بتوفير تقنية جديدة من شانها تعطيل انتشار بعض الأخبار , وذلك عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط والتي تروج لأخبار كاذبة أو مضللة , وخاصةً التي تروج الأخبار الكاذبة والمضللة حول فيروس كورونا سواء اكتشاف أدوية خاصه بالفيروس أو أخبار من شانها ترويع المواطنين .

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3– الإغلاق المباح.

قامت واتساب بطرح تقنية جديدة يستطيع من خلالها أي شخص يستخدم البرنامج من أن يقوم بإغلاق حسابه الخاص على واتساب ,بحيث لا يمكن فتحة إلا عن طريق الشخص نفسة , أو ببصمة اصبعه , أو بتقنية بصمة الوجه وذلك لحماية خصوصياتهم من المتطفلين .

4– الانتظار.

توفير تقنية جديدة لانتظار المكالمات وذلك في حاله أن تلقي الشخص اكثر من مكالمة في وقت واحد , فسيظهر لك حين إجراء المكالمات وتلقيك مكالمات أخري خيار قبول المكالمة أو رفضها .

5– خصوصية جديدة.

حيث وفرت تقنيه جديدة بحيث لا يتمكن أي شخص من إضافتك في أي جروب خاص على “واتساب” إلا إذا قام الخص بالموافقة على الانضمام لهذا الجروب.

وتطلب تحميل الواتساب أن يمتلك الشخص موبايل اند رويد المدعوم بخدمة الإنترنت وعند تحميل التطبيق من على جوجل أو آب ستور لا بد من استخدام رقم الجوال الخاص بك باسم مستخدم للتطبيق وبهذا يرتبط اسم التطبيق بالجهاز الذي تم تنزيل التطبيق عليه يمكن تحديث برنامج whats App الخاص بك من هنا.

“واتساب” whats App وعملية الاحتيال عبر المكالمات الصوتية

تكون عملية الاحتيال علي شكل تسجيلاً صوتياً يدعي بانك فزت بجائزة ضخمة نيابة ً عن واتساب , وللفوز بالجائزة , سيتعين علي الضحية برقم لآخر علي التطبيق بدعوي انه الفرع المسؤول عن تسليم الجائزة .ويجب معرفة ن المحتال يصر علي الاتصال بالمسؤول من خلال واتساب فقط وبمجرد استدراج الضحية يقوم المحتال بطلب إيداع رسوم تسجيل أو ما شابه أو قد يطلب تثبيت تطبيق من خلاله يستطيع سرقة البيانات من علي الجوال