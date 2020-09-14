عاجل.. اليونان تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة

وكانت اليونان رحبت بقرار الحكومة الأمريكية بالرفع الجزئى لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص، وفى بيان رسمى لوزارة الخارجية اليونانية، قالت: هذه خطوة مهمة لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين، لكنها أيضًا دليل على الاعتراف بالدور الذى تلعبه جمهورية قبرص كدولة تسهم فى الاستقرار والسلام فى المنطقة.

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