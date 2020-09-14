ماكرون يستنكر محاولة اغتيال نافالنى.. وبوتين: اتهامات غير لائقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى، اليوم الأحد، بين الرئيسين ماكرون وبوتين، حسبما أفادت أنباء عاجلة لشبكة "العربية" الإخبارية.

ومن جانبه، أكد بوتين لنظيره الفرنسى أن الاتهامات الأوروبية لروسيا بشأن المعارض الروسى نافالنى "غير لائقة".

وتتهم عدة دول أوروبية غربية، الحكومة الروسية بتسميم المعارض أليكسى نافالنى، باستخدام إحدى مشتقات غاز "نوفيتشوك" السام الذى تشتهر روسيا بتصنيعه، فيما يتلقى نافالنى العلاج حاليًا فى العاصمة الألمانية برلين.