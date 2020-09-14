لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبى لن يخضع لابتزاز تركيا

ووفقًا لما أوردته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الإثنين، قال أسلبورن: "ندين الموقف التركى، ولكن الإدانة وحدها لا تكفى، والعقوبات الحالية أيضًا ضد تركيا لا تبدو فعالة، ولهذا فإن الاتحاد الأوروبى منح مهلة لتركيا لتنفيذ المطالب الأوروبية واليونانية قبل اتخاذ مواقف أخرى".
واتهم وزير خارجية لوكسمبورج، تركيا بتهديد دول الاتحاد الأوروبى عبر السماح بعبور المهاجرين إلى أوروبا، وكذلك إشعال أزمات داخلية فى ألمانيا لما تحتويه على أعداد كبيرة من الأتراك المقيمين والمواطنين الألمان من ذوى الأصول التركية هناك.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يستسلم لابتزاز تركيا، مضيفًا أن الاتحاد سيقوم بمساعدة اليونان فى حل الأزمة، ولكن دون طرح أى خيار للتدخل العسكرى.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبى قمة بعد 10 أيام يناقش فيها توترات شرق المتوسط، وقال قادة الاتحاد إن "تركيا أمامها مهلة لخفض التوترات فى شرق المتوسط، وإلا ستطبق عليها عقوبات صارمة".
وكانت تركيا أعلنت، أمس الأحد، سحب سفينة التنقيب التابعة لها "عروج ريس" من منطقة شرق المتوسط بعد أسابيع من التوتر، وأعربت اليونان عن ترحيبها بتلك الخطوة كأساس من أجل قبولها الحوار مع تركيا.
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