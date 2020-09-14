هزة أرضية 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين محافظتي هرمزكان وفارس جنوب إيران.

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الهزة وقعت بعد ظهر اليوم عند الحدود الإدارية لمحافظتي فارس وهرمزكان قرب بلدة بستك، مشيرة إلى أنه تم تحديد مركز الهزة عند خط طول 54.43 درجة شرقا، وخط عرض 27.4 درجة شمالا على عمق 18 كم.

وأوضحت أن مركز الهزة يبعد 184 كم، غرب بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كم جنوب شيراز مركز محافظة فارس، فيما لم تتم الإفادة عن أي إصابات أو أضرار مادية.