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أمريكا تحدد الموعد النهائي لبيع تيك توك

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن 20 سبتمبر هو الموعد النهائي لبيع "تيك توك".

وحسب قناة CNBC الأمريكية، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستراجع عملية شراء أوراكل لتطبيق تيك توك، هذا الأسبوع وتقدم رأيها للرئيس دونالد ترامب.

وكانت شركة أوراكل الأمريكية نجحت في اتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة. 

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن شركة بيت دانس المالكة لتطبيق تيك توك استطاعت اتمام الاتفاق مع شركة أوراكل الأمريكية، حيث رفضت عرض شركة مايكروسوفت للاستحواذ على التطبيق. 

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وأعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم الإثنين، رفض عملاق الفيديو الصيني تيك توك عرضها لشراء الشركة في الولايات المتحدة، قبل أسبوع من وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. 

وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن تيك توك أخبرتها برفضها لبيع التطبيق في الولايات المتحدة إليها. 

وتهدد إدارة ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة منتصف سبتمبر، وطالبت من بيت دانس بيع التطبيق، وسط دعوات بتهديده للأمن القومي الأمريكي. 

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