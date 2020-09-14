قبرص ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

رحبت قبرص، اليوم /الإثنين/، بالاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع (تويتر) - "إن قبرص ترحب بالاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل". وأوضحت الوزارة أن هذا يشكل تطورا إيجابيا آخر للسلام والاستقرار في المنطقة بعد قرار مماثل أعلنته إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي.

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