انتهى بها المطاف في مرمى واشنطن .. إدارة ترامب تراجع عرض أواركل لشراء تيك توك

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن الحكومة تلقت عرض من شركة اوراكل لتصبح "الشريك التكنولوجي الموثوق به " لـ تيك توك TikTok خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الاقتراح ستتم مراجعته من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والبيت الأبيض الأسبوع الجاري.
وفقًا لوزير الخزانة الأمريكية، التزمت تيك توك أيضًا ببناء مقر عالمي، ومن المقرر أن يستضيف 200 ألف وظيفة، مضيفا أن الموعد النهائي لإنهاء الصفقة محدد في 20 سبتمبر.
وفي السابق، حددت إدارة ترامب الموعد النهائي لنقل عمليات TikTok في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية في 15 سبتمبر، مهددة بحظر منصة الفيديو الشهيرة
وبخلاف ذلك كانت مايكروسوفت أول من عرض شراء أعمال TikTok في الولايات المتحدة من مالكها، بايت دانس، لكن الشركة رفضت العرض في 13 سبتمبر.
وينبع إنذار البيت الأبيض لـ تيك توك من مزاعمه بأن شركة ByteDance الصينية قد تنقل بيانات عن المستخدمين الأمريكيين إلى بكين وأن الأخيرة قد تستخدم المنصة للتدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة.
وبينما نفت الشركة بشدة هذه المزاعم، ما زالت واشنطن تطالب بأن عملياتها على الأراضي الأمريكية يجب أن تديرها شركة أمريكية وتتحكم فيها.
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