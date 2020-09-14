استقالة المبعوث الخاص لـ رئيس الوزراء البريطاني لحرية الأديان والمعتقدات

ولقد كتب إلى رئيس الوزراء البريطاني ليستقيل من منصبه، ولا يمكنني دعم مشروع قانون السوق الداخلية في شكله الحالي، والذي يخالف الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة من جانب واحد.

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وبصفتي نائبًا في البرلمان لمدة 10 سنوات ومحاميًا سابقًا، فإن قيم احترام سيادة القانون وتكريم كلمة المرء عزيزة عليّ، قال تشيشتي على تويتر.

— Rehman Chishti (@Rehman_Chishti)

I’ve written to the PM resigning as PM’s Special Envoy on FoRB. I can’t support Internal Market Bill in its current form, which unilaterally break UK’s legal commitments. As an MP for 10yrs & former Barrister, values of respecting rule of law & honouring one’s word are dear to me pic.twitter.com/dZq2TzX3kG — Rehman Chishti (@Rehman_Chishti) September 14, 2020



ويواجه مشروع قانون السوق الداخلية، الذي كشف عنه رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري، احتجاجات حاشدة بين السياسيين البريطانيين والاتحاد الأوروبي، حيث يرى البعض أن التشريع ينتهك القانون الدولي، ويتجاوز أجزاء مهمة من اتفاقية الانسحاب الموقعة بالفعل من الاتحاد الأوروبي.