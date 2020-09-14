نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تواصل إيصال المساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على إيصال المساعدات الإماراتية للمتأثرين من الفيضانات في السودان.

جاء ذلك باتصال هاتفي بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في العاصمة الخرطوم، واطمأن على الأوضاع الإنسانية للمتضررين.

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واطلع على سير العمليات الإغاثية التي ينفذها الوفد. ووجه سموه الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية للحد من معاناة المتضررين وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاعهم بالصورة التي تتطلبها ظروفهم الراهنة.

وأكد أن الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة السودانية من المساعدات التي تلبي احتياجات المتأثرين وتعمل على تخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها حالياً، مشدداً سموه على أن مبادرات الإمارات في هذا الصدد ستكون مواكبة لحجم الأضرار التي خلفتها كارثة الفيضانات.