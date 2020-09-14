إجلاء 87 ومقتل شخص إثر انهيار منجم للفحم بروسيا

إجلاء 87 ومقتل شخص إثر انهيار منجم للفحم بروسياأجلي 87 فردا فيما قُتل شخص إثر انهيار التربة بمنجم للفحم في منطقة كوزباس بمقاطعة كيميروفو في روسيا.

وأفاد مصدر في هيئات الطوارئ الإقليمية بأنه تم فقد الاتصال بشخص واحد حسب المعلومات الأولية، والعمل مستمر في المنجم حتى العثور على العامل المفقود.

كما أبلغت مصادر بوزارة صناعة الفحم في مقاطعة كيميروفو،أنه تم تعليق استخراج الفحم وحفر الأنفاق في مؤسسات إنتاج الفحم بشكل مؤقت في المنطقة، ليتم تشخيص مجريات الحادث.