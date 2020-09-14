اليونيفل تنقذ 36 شخصاً قبالة الشواطئ اللبنانية

أعلن الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفل" أندريا تننتي في بيان أن "سفينة تابعة لقوة "يونيفل" البحرية قامت، صباح الإثنين، بتحديد مكان قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 شخصا، ولسوء الحظ أن أحدهم كان قد توفي".

وقال تننتي إن "الأولوية بالنسبة لجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل تمثلت في إنقاذ الـ 36 شخصا الباقين وضمان سلامتهم من خلال تقديم المساعدة الفورية. وقد أبلغت قوة اليونيفيل البحرية السلطات اللبنانية على الفور".

وأوضح الناطق باسم يونفيل "يتم حاليا تقديم العلاج الطبي الفوري لجميع الناجين الـ 36 على متن سفينة قوة اليونيفيل البحرية قبل نقلهم إلى السلطات اللبنانية. وفي هذه اللحظة تتجه سفينة قوة اليونيفيل البحرية نحو مرفأ بيروت".

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وأشار إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اعتبر أن هذه حادثة مأسوية للغاية، ويبذل جنود حفظ السلام التابعون لقوة اليونيفيل البحرية قصارى جهدهم لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص. أولويتنا الأولى هي ضمان سلامة جميع الأشخاص الـ 36 الذين أنقذناهم للتو".

وختم البيان: "إن قوة اليونيفيل البحرية هي الأولى من نوعها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقد انتشرت بناء على طلب الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية اللبنانية في تأمين المياه الإقليمية وللمساعدة في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة اليونيفيل البحرية مع البحرية اللبنانية من أجل تعزيز قدراتها لتأمين حدودها البحرية وتولي سيطرة أمنية فعالة على المياه الإقليمية اللبنانية.كما شاركت قوة اليونيفيل البحرية في الجهود الإنسانية في الماضي عندما طلب منها ذلك".

ويرجح أن يكون الأشخاص الذين كانوا على متن القارب كانوا يحاولون السفر بطرق غير شرعية.