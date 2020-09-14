بأشد العبارات.. الاتحاد الأوروبى يدين إعدام المصارع الإيرانى

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، فى بيان، إن "الاتحاد الأوروبى يدين الإعدام بأشد العبارات"، مضيفًا أن "حقوق الإنسان تبقى عنصرًا أساسيًا فى انخراطنا مع إيران.. سنستمر فى التواصل مع السلطات الإيرانية حول هذه المسألة، إضافةً إلى القضايا المنفصلة المشابهة للإعدام الأخير هذا".
وأضاف ستانو، أن "الاتحاد الأوروبى يعارض عقوبة الإعدام فى جميع الظروف والحالات دون استثناء"، معتبرًا أن "هذه عقوبة وحشية وتفتقد للإنسانية، ولا تحمل أى تأثيرات رادعة، وتمثل إلغاء غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية".
وفى برلين، أشارت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إلى "شكوك كبيرة حول سيادة القانون فى الإجراءات"، مؤكدة: "نأخذ أيضاً على محمل الجد الادعاءات القائلة بأن نويد أفكارى، اعترف تحت التعذيب".
فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الاعدام السرى" لـ أفكارى، السبت الماضى، يمثل "مهزلة مروعة للعدالة تحتاج إلى تحرك دولى فورى". وأدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الإعدام، واعتبره عملاً وحشيًا.
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