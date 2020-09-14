وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى: "على تركيا وقف الأعمال الانفرادية الاستفزازية شرقى المتوسط"، مضيفا أنه سيطرح تلك القضية على وزراء خارجية الاتحاد، اليوم، على أن تعقد قمة حول الملف يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان قد لوّح سابقًا بفرض عقوبات على أنقرة، إذا لم توقف أعمالها الاستفزازية.
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