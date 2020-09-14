مقتل موظف من الهلال الأحمر التركى فى سوريا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الجمعية فى بيان لها، إن الهجوم وقع بين بلدتى الباب وجوبان باى الحدودية التركية، رغم أن شعار الهلال الأحمر التركى كان على سطح المركبة.

وقال كريم كينيك، رئيس الجمعية، إن "السلطات التركية ستعمل للقبض على المهاجمين فى أقرب وقت".

وتسيطر تركيا والفصائل المسلحة من المتطرفين المواليين لها، على مساحات كبيرة من الأراضى فى شمال سوريا بعد 4 عمليات عسكرية ضخمة شنتها على الحدود السورية منذ 2016، للقضاء على أكراد سوريا، الذين تناصبهم أنقرة العداء وتعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستانى الذى صنفته تركيا كمنظمة إرهابية.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستتخذ "جميع الإجراءات من البر والجو، للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا منظمة إغاثة "الهلال الأحمر التركى".