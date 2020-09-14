وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الجمعية فى بيان لها، إن الهجوم وقع بين بلدتى الباب وجوبان باى الحدودية التركية، رغم أن شعار الهلال الأحمر التركى كان على سطح المركبة.
وقال كريم كينيك، رئيس الجمعية، إن "السلطات التركية ستعمل للقبض على المهاجمين فى أقرب وقت".
وتسيطر تركيا والفصائل المسلحة من المتطرفين المواليين لها، على مساحات كبيرة من الأراضى فى شمال سوريا بعد 4 عمليات عسكرية ضخمة شنتها على الحدود السورية منذ 2016، للقضاء على أكراد سوريا، الذين تناصبهم أنقرة العداء وتعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستانى الذى صنفته تركيا كمنظمة إرهابية.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ستتخذ "جميع الإجراءات من البر والجو، للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا منظمة إغاثة "الهلال الأحمر التركى".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل موظف من الهلال الأحمر التركى فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.