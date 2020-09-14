فيديو .. اشتباكات فى مدينة لانكستر الأمريكية بعد مقتل شاب على يد الشرطة 

شهدت مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، الاثنين، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد مقتل المواطن من أصول أمريكية لاتينية، ريكاردو مونييس، على يد الشرطة، حسبما نقتلت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع ظهر أمس الأحد، حيث وصل رجل شرطة، بعد تلقيه بلاغ استدعاء، إلى منزل كان فيه مونييس، البالغ من العمر 27 عاما.

وأوضحت تقارير إعلامية أن مونييس، بعد أن لاحظ رجل الشرطة، غادر المنزل وكان يقترب منه حاملا سكينا فى يده، وإثر ذلك أطلق عنصر أجهزة الأمن النار على الشاب الأمريكى اللاتينى عدة مرات، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوقفت إدارة شرطة لانكستر الرجل عن الخدمة مؤقتا خلال مرحلة التحقيق الذى يجريه مكتب المدعى.

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وأدى انتشار نبأ مقتل مونييس إلى اضطرابات فى المدينة، حيث احتشد مئات المتظاهرين فى شوارع المدينة وتجمعوا أمام أحد مقرات إدارة الشرطة، وبدأوا برمى الحجارة والطوب والزجاجات على عناصرها كما ألحقوا أضرارا بعدة سيارات.

وأكدت الشرطة أنها أجبرت على استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل فض المحتجين، قائلة إنهم رفضوا الاستجابة لمطالب قوات الأمن.