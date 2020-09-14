طائرة بريطانية متجهة لـ نيويورك تعلن الطوارئ.. وتصدر 7700 نداء استغاثة

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أعلنت حالة الطوارئ في سماء المملكة المتحدة.

وأقلعت الرحلة #BA113 من مطار هيثرو في العاصمة لندن في الساعة 3.38 مساء بالتوقيت المحلي، ولكنها أعلنت الطوارئ بعد أقل من ساعة في 4.15 مساء.

كانت طائرة الركاب متجهة إلى مطار جون كينيدي بولاية نيويورك الأمريكية، في وقت يقدر بنحو 6.33 مساءً ، لكن الطائرة في طريقها للعودة إلى مطار هيثرو.

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ليس من الواضح في هذه المرحلة سبب إعلان الطيار حالة الطوارئ لكن الطائرة أرسلت 7700 نداء طوارئ إلى مراقبي المرور.

إعلان حالة الطوارئ يعني أن الطاقم قرر أن لديهم حالة "طارئة" أو "مشكلة" وأن جميع المرافق الجوية في المنطقة يتم تنبيهها على الفور.

وفي تغريدة ، قالت FlightRadar 24 إن طائرة الخطوط الجوية البريطانية ستعود إلى مطار هيثرو بسبب "مشكلة فنية".