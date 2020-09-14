ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أعلنت حالة الطوارئ في سماء المملكة المتحدة.
وأقلعت الرحلة #BA113 من مطار هيثرو في العاصمة لندن في الساعة 3.38 مساء بالتوقيت المحلي، ولكنها أعلنت الطوارئ بعد أقل من ساعة في 4.15 مساء.
كانت طائرة الركاب متجهة إلى مطار جون كينيدي بولاية نيويورك الأمريكية، في وقت يقدر بنحو 6.33 مساءً ، لكن الطائرة في طريقها للعودة إلى مطار هيثرو.
ليس من الواضح في هذه المرحلة سبب إعلان الطيار حالة الطوارئ لكن الطائرة أرسلت 7700 نداء طوارئ إلى مراقبي المرور.
إعلان حالة الطوارئ يعني أن الطاقم قرر أن لديهم حالة "طارئة" أو "مشكلة" وأن جميع المرافق الجوية في المنطقة يتم تنبيهها على الفور.
وفي تغريدة ، قالت FlightRadar 24 إن طائرة الخطوط الجوية البريطانية ستعود إلى مطار هيثرو بسبب "مشكلة فنية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طائرة بريطانية متجهة لـ نيويورك تعلن الطوارئ.. وتصدر 7700 نداء استغاثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.