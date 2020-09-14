الخارجية الأمريكية تبدي رغبتها في عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن رغبتها في عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مدفوعة في ذلك بالظروف المواتية، من خلال اتفاقيات السلام العربية مع تل أبيب.
ووفق ماذكرت شبكة العربية، قالت الخارجية الأمريكية ممثلة في إحدى متحدثاتها، إن أمريكا تريد استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين.
كما عبرت الخارجية الأمريكية عن أملها بانضمام دول أخرى لاتفاق السلام مع إسرائيل، معتبرة اتفاقات السلام تساهم في استقرار المنطقة.
وتتلاقى التصريحات الأمريكية مع التصريحات الفرنسية، التي رحبت باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل.
كما تتلاقى كذلك مع الخارجية الأمريكية، في تأييدها لعودة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وتل أبيب.
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