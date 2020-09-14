انفجار ضخم يهز عفرين السورية.. ووقوع قتلى ومصابين .. فيديو

هز انفجار سيارة مفخخة مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أسفر انفجار السيارة المفخخة عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من دون ذكر أعدادهم.

وأضافت أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأوضحت أنه لم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

وأشارت إلى أن مدينة الكرج شهدت انفجارا ضخما نهاية إبريل الماضي أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ.