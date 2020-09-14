جونسون: الاتحاد الأوروبي يريد تقسيم بريطانيا وسنخرق اتفاق بريكست

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، أن خطة بريطانيا لخرق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ستتم عبر قانون السوق الداخلية الجديد لحماية بريطانيا ضد أي محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لاستخدام "عصا" أيرلندا الشمالية ضد بريطانيا.

وبحسب وكالة "رويتر" قال جونسون إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستخدام أيرلندا الشمالية كعصا لهزيمة بريطانيا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني فى جلسة أمام أعضاء مجلس العموم إلى أن الاتحاد الأوروبى يهدد بإحداث حدود جمركية داخل بريطانيا، وأن مشروعه "شبكة أمان" و"بوليصة تأمين" يأمل ألا تضطر البلاد إلى اللجوء إليها.

ووجه جونسون اتهامًا للاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حواجز جمركية داخل المملكة المتحدة .

وأوضح أن مشروع القانون الجديد الذي قدمه يمنح الحكومة إمكانية التراجع عن بعض البنود الواردة في اتفاق بريكست.